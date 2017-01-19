Хор Турецкого отметит в Челябинске свое 25-летие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первая в мире арт-группа «Хор Турецкого» отмечает 25-летие – 6 марта в Челябинском театре оперы и балета знаменитый коллектив представит свое юбилейное шоу #стобойинавсегда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Организаторы концерта отмечают, что название программы выбрано неслучайно – это диалог артиста со зрителем, история их 25-летней дружбы и общей любви к музыке.

Поклонников хора в этот вечер ждут коллекционные голоса, лучшие композиции за все эти годы, авторские песни, настоящее шоу с оригинальной режиссурой и сценографией, а также сюрпризы от «юбиляров».

«Четверть столетия – это только малая веха творческого пути большого коллектива. 25 лет – самый лучший возраст, чтобы выйти на охоту за новыми идеями. Так что будем удивлять!» – обещает основатель и продюсер арт-группы, Народный артист России Михаил Турецкий.

Хор Турецкого – это музыкальный феномен XXI века, синергия уникальных вокальных возможностей, актерского мастерства и необычайной харизмы солистов. Их называют рекордсменами популярности: около 200 ежегодных выходов на сцену, 3 тыс. аншлагов, 19 тыс. зрителей в СК «Олимпийский» и 150 тыс. – на Поклонной горе.

Начало концерта 6 марта в 19.00. Билеты на шоу можно приобрести в кассах города и на сайте chel.kassy.ru.

Возрастное ограничение 6+.