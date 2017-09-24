Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» прервали свои 4-матчевые серии поражений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Сочи» – встреча завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:3, 2:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Таким образом, южноуральский клуб прервал 4-матчевую серию поражений.

В составе победителей шайбы забросили Ян Коварж (11:43, 57:09), Сергей Терещенко (16:13), Евгений Тимкин (24:26, 35:46) и Никита Пивцакин (53:42). У проигравших отличились Вадим Хомицкий (26:41), Павел Падакин (30:29), Никита Щитов (34:35) и Эрик О'Делл (49:30).

«Металлург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 22 очками и в следующем матче 26 сентября примет на домашней арене казанский «Ак Барс».

«Трактор» также прервал четырехматчевую проигрышную серию, обыграв «Ак Барс», – сегодняшняя встреча в Челябинске завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

В составе «черно-белых» отличились Рихард Йюнге (Гюнге) (12:33), Пол Щехура (23:21) и Александр Рыбаков (60:56). У «Ак Барса» шайбы забросили Владимир Ткачев (41:18) и Антон Глинкин (42:03).

Для «Трактора» эта победа стала первой за последние пять матчей. Команда занимает 10-е место с 14 очками и в следующем матче 26 сентября примет уфимский «Салават Юлаев».