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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 14:57

Грозы и порывы ветра до 20 м/с обещают синоптики 16 июня на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Усиление ветра до 20 метров в секунду при грозах обещают синоптики 16 июня в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из прогноза, предстоящей ночью и завтра днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами – умеренные, в горах – сильные, местами не исключены грозы и град. В ночь на пятницу ожидается плюс 13-18, днем 16 июня – плюс 25-30, в горах – на пять градусов ниже. Ветер юго-восточный – южный 4-9 м/с, отдельные порывы до 15, при грозах – до 20 м/с.

По информации местного ЦГМС, 16 и 17 июня в южной половине Челябинской области местами сохранится высокая пожарная опасность (ПО). Предпоследний класс ПО прогнозируется в Брединском, Красноармейском и Увельском районах, а также в Южноуральске.

Кроме того, до двух часов дня 16 июня продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени в Челябинске – в воздухе будут скапливаться пыль, автомобильные выхлопы и промышленные выбросы.

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