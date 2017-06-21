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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 16:19

Гражданин Армении инсценировал ограбление на миллион в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Гражданин Армении, ради помощи которому в Челябинске вводился план «Перехват», оказался лжецом – он инсценировал собственное ограбление на миллион, чтобы отсрочить выплату долга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, неделю назад, 14 июня, полицию поступило заявление от иностранного гражданина 1982 года рождения о том, что в дневное время на участке автодороги в Металлургическом районе – в 350 метрах от АЗС – двое неизвестных под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитили у него из автомашины деньги в сумме 975 тыс. рублей, 25 тыс. долларов и золотые изделия на сумму 50 тыс. рублей.

Для раскрытия преступления создана оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников регионального главка, для поимки преступников, оказавшихся фантомами, вводился план «Перехват». «В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что противоправные действия в отношении заявителя не совершались, вышеназванные события он инсценировал самостоятельно – в целях продления срока выплаты имеющейся задолженности по долговым обязательствам», – рассказали в полиции.

Там также добавили, что заявитель ранее попал в поле зрения правоохранителей: в отношении него возбуждено и расследуется дело о мошенничестве – по версии следствия, мужчина под предлогом производства ремонтных работ автомобиля подозреваемый похитил у граждан более 100 тыс. рублей, за что находился под подпиской о невыезде.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

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Теги: мошенничество, ограбление, ложный донос, новости челябинска, полиция челябинской области, криминальные новости челябинской области
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