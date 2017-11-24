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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 12:45

ВАЖНО. Госдума окончательно запретила рекламу на коммунальных квитанциях


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 ноября 2017 года, Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий рекламу на квитанциях по квартплате, – для принятия решения депутатам потребовалось больше трех лет (в первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Поправки в федеральный закон «О рекламе» устанавливают запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.

Законопроект предлагает запретить размещение рекламы на платежках, предназначенных для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг.

Далее законопроекту предстоит пройти чтение в Совете Федерации, после чего следует подписание президентом РФ. Через 60 дней после официального опубликования закон вступит в силу.

Напомним, Челябинское УФАС неоднократно признавало незаконной рекламу на платежных документах за ЖКХ.

Теги: квитанции, челябинское уфас, новости челябинска, незаконная реклама
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