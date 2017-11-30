Глинтвейн, фотосессия и северный олень: в парке Пушкина пройдет большой зимний праздник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 2 декабря, в челябинском горсаду имени Пушкина пройдет большой зимний праздник, посвященный открытию ледового катка, – горожан ждут многочисленные мастер-классы, фотосессии, глинтвейн и даже северный олень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Так, с 14.00 до 16.00 здесь будет проходить мастер-класс от профессионалов Федерации керлинга Челябинской области, а также хоккейной школы Челябинска. Фигуристы готовят праздничный номер.

«Каждый, кто придет на каток и оплатит символическую сумму билета, получит возможность принять участие в новогодней фотосессии, сделать новогодние игрушки в творческой мастерской, а также согреться ароматным и полезным чайным глинтвейном», – говорится в анонсе.

Кроме того, гости парка смогут сфотографироваться с северным оленем, написать свое заветное желание и привязать ленту к ветвистым рогам лесного жителя.

Еще один бонус – на мероприятие планируют приехать хоккеисты челябинского клуба «Трактор».

Зимний праздник начнется 2 декабря в 14.00.