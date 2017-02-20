Главу Миасса обязали убрать несанкционированную свалку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Миасса (Челябинская область) потребовал от главы города Геннадия Васькова убрать несанкционированную свалку с места бывшего карьера – за год пожарным 22 раза приходилось тушить отходы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Миасса в ходе выездной проверки обнаружила свалку бытовых отходов у Объездной дороги, рядом с улицей Хлебозаводская, где раньше располагался карьер. С 2015 по 2017 год на данном месте было зарегистрировано 22 пожара. Установлено, что свалка является несанкционированной.

«Обязанность по ликвидации объектов несанкционированного размещения бытовых отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления городских округов. В адрес главы Миасского городского округа внесено представление об устранении нарушений требований законодательства», – рассказал старший помощник прокурора Миасса Дмитрий Попсуев.

Напомним, полномочия органов местного самоуправления городских округов на участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов закреплены в статье 7 федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».