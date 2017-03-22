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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 14:30

Главбух детсада в Златоусте присвоила свыше 2 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) перед судом предстанет бухгалтер детского сада, присвоившая около 2,2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, Ирина Сорвина, являясь главным бухгалтером детсада № 66, с августа 2012 по октябрь 2016 создавала в программе 1С «Бухгалтерия» платежные ведомости и реестры на переводы денежных средств, в которых указывала завышенные суммы своей заработной платы. Кроме того, она начисляла вознаграждения матери и дочери, которые не работали в дошкольном учреждении.

«Сорвина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ – "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". В ходе расследования она частично возместила ущерб на сумму около 422 тыс. рублей, в остальной части потерпевшей стороной заявлен гражданский иск», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу.

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Теги: детсад, присвоение, новости златоуста, новости челябинска
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