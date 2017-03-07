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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 11:49

Генменеджер «Трактора» заявил о грядущих изменениях в тренерском штабе и команде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тренерский штаб хоккейного клуба «Трактор» (Челябинск), за исключением главного тренера команды Анвара Гатиятулина, может частично поменяться перед новым сезоном – об этом сообщил генеральный менеджер ХК Евгений Губарев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 4 марта «черно-белые» завершили борьбу за Кубок Гагарина, проиграв в первом раунде астанинскому «Барысу» со счетом 2-4. В регулярном чемпионате КХЛ команда заняла четвертое место в Восточной конференции.

«Мы не должны были проигрывать, поскольку сильнее соперника на голову. Считаю, что просто не хватило тренерского опыта – команда должна была пройти первый раунд однозначно и бороться с "Магниткой". По окончании чемпионата результат меня устроил, а по итогам плей-офф – нет. Доверие к Анвару (Гатиятулину) есть, но тренерский штаб может поменяться, правда, не весь», – приводит слова Губарева ТАСС.

Ассистентами Гатиятулина являются Равиль Гусманов, Виталий Ячменев и Алексей Чикалин.

Главной задачей для команды перед новым сезоном является поиск результативных хоккеистов, сказал Губарев: «У нас сыграл вратарь Паша Францоуз, которого я лично сохранил для команды. У нас хорошо сыграла оборона, но мы мало забиваем, и я ищу игроков, которые будут забивать и отдавать, а также легионеров, которые будут создавать чудеса. Главное для нас – сохранить защиту, которая может разъехаться по окончании сезона».

По словам Губарева, в команде не останутся нападающие Иржи Новотны и пришедший по ходу сезона из «Авангарда» Дерек Рой. «Вратари Демченко и Сухачев будут в команде, у Францоуза контракт еще на год. Защитник Белов у нас хочет уехать в НХЛ. Бюджет остается прежним, будем под него подстраиваться, и в плане селекции мы не будем рисковать, чтобы потом не ошибиться», – сказал Губарев.

Напомним, в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ на Востоке сыграют «Металлург» и «Барыс», «Авангард» и «Ак Барс». Первые встречи пройдут в Магнитогорске и Омске соответственно. Четвертьфинальные игры назначены на 9, 11, 13, 15, а также, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, новости челябинска
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  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
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