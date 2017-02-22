ВАЖНО. Газовики Челябинска переходят на усиленный режим работы перед февральскими праздниками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Накануне длительных февральских выходных специалисты «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» переходят на усиленный режим работы – эксперты напоминают гражданам правила безопасного обращения с газовым оборудованием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и промышленных потребителей составлены графики дежурства ремонтных бригад, которые могут быть задействованы в случае нештатных ситуаций. Для координации действий аварийных и ремонтных служб организовано круглосуточное дежурство руководителей и ответственных специалистов.

«В условиях резких перепадов температур наружного воздуха возрастает риск возникновения нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Поэтому мы напоминаем жителям Челябинска и области о необходимости своевременной очистки снега и сосулек с крыш, чтобы съезжающие с кровель снежные глыбы не повредили наружные газопроводы, подводящие голубое топливо к домам», – отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» и Владимир Серадский.

Согласно правилам использования газа в быту ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, пользующиеся газом. Владельцы частных домов также обязаны следить за исправностью дымовых и вентиляционных каналов. За состояние дымоходов и вентканалов в многоквартирном доме отвечает управляющая организация.

Правила пользования:



- наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах необходимо проверять перед началом работы и периодически во время работы газовых приборов. При отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах эксплуатировать газовые приборы запрещается;



- нельзя пользоваться печной газовой горелкой при закрытой вьюшке (шибере печи), чтобы продукты сгорания газа не скапливались в помещении;



- нельзя заклеивать решетки вентиляционных каналов;



- категорически запрещается оставлять без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Нельзя допускать к ним лиц, не контролирующих своих действий;



- нельзя допускать к газовым приборам маленьких детей и лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа.



При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду. Телефон аварийно-диспетчерской газовой службы – 04 (с мобильного – 104). Она работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

Фото пресс-службы АО «Челябинскгоргаз»