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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 15:22

ГУ МВД подписало соглашение с РМК о ресоциализации бывших заключенных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ГУ МВД Челябинской области состоялось подписание трехстороннего соглашения с Русской медной компанией о ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского главка.

Отметим, что ГУ МВД на регулярной основе занимается работой по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Уже заключены соглашения с десятью ведущими предприятиями области, такими как ОАО «ММК», «Южуралавтобан», «Агрофирма Ариант», «Ситно», «Южуралзолото ГК», «Станкомаш» и другими. Кроме того, уже в 2017 году руководителями территориальных органов внутренних дел области заключено 197 трудовых соглашений.

Так, 30 июня в Главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения о ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Документ подписали начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и председатель Совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин.

Андрей Сергеев отметил, что лица, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, проходят обучение и получают навыки по 28 различным специальностям, которые могут быть востребованы на предприятиях компании, а трудовая занятость позволит адаптировать их к нормальной законопослушной жизни и тем самым сократить количество повторно совершаемых преступлений.

По словам Игоря Алтушкина, в рамках исполнения соглашения Русская медная компания готова ежемесячно трудоустраивать от 20 до 100 ранее судимых лиц, пожелавших работать на предприятиях компании. В 2017 году органами внутренних дел области заключено 277 договоров ресоциализации, что позволило трудоустроить 548 ранее судимых лиц, а это более 50% от общего числа освободившихся из мест лишения свободы, и прибывших к месту проживания в Челябинской области.

Благодаря предпринятым мерам, в 2017 году снизилось на 15% количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, кроме того на 27% удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений, данной категории граждан.

Фото пресс-службы ГУ МВД Челябинской области

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