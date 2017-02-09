ГИБДД за ночь спасла 9 водителей, замерзавших на трассах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД за ночь восемь раз пришли на помощь водителям, замерзавшим на дорогах Челябинской области, – среди попавших в беду оказался дальнобойщик из Латвии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Сегодня, 9 февраля, ночью сотрудники ДПС несли службу в круглосуточном режиме, чтобы помогать участником дорожного движения в 30-градусный мороз. Дежурная часть УГИБДД приняла восемь сообщений об оказании помощи водителям на трассе, в том числе большегрузных автомобилей, транзитом идущих через область.

В 22.40 на дороге Челябинск – Екатеринбург у водителя автомобиля Scania замерзла солярка. Сотрудники ДПС помогали отогреть и запустить двигатель, после чего водитель смог продолжить движение.

В 23.20 на горно-заводском участке автодороги Москва – Челябинск у автомобиля Scania заклинило двигатель. Водителя отвезли греться в кафе на трассе и вызвали грузовой эвакуатор.

В 23.30 на автодороге Челябинск – Троицк у водителя КамАЗа кончилась солярка, подвезли через час, водитель смог продолжить движение.

В 23.45 на автодороге Челябинск – Троицк замерзла топливная система в большегрузном автомобиле Mercedes-Benz из Латвиии. На месте проблему решить не удалось. Вызвали грузовой эвакуатор, а водителя отвезли в придорожную гостиницу.

В 01.40 на автодороге Челябинск – Магнитогорск у грузового МАЗа замерзло топливо, помогли отогреть, уехал через 20 минут.

В 01.20 на этой же трассе оказали помощь водителям автомобилей ВАЗ-21099 и Nissan, попавшим в ДТП. Автомобили были в нерабочем состоянии, водители ждали приезда эвакуаторов.

В 02.05 около Южноуральска у грузовой «ГАЗели» сломалась полуось. Сотрудники ДПС отогрели водителя в патрульном автомобиле и помогли эвакуировать машину.

В 02.10 на автодороге Челябинск – Троицк помощь потребовалась водителю фуры, съехавшей в кювет.

Сегодня ночью столбики термометров в Челябинской области опускались до 30-34 градусов. По прогнозу низкие температуры продержатся еще несколько дней. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном режиме.