ГИБДД: В январе 8 южноуральцев погибли на пешеходных переходах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С начала 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых восемь человек погибли и 45, в том числе четыре ребенка, травмированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наезды со смертельным исходом были совершены на пешеходных переходах, шестеро погибших были людьми пенсионного возраста», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полиции отмечают, что «пешеходный переход – регулируемый или нерегулируемый – это не гарантия безопасности, а лишь место, обозначенное для пересечения проезжей части».

«Подойдя к дороге, пешеход должен убедиться, что переход будет для него безопасен, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. На многополосной проезжей части следует убедиться, что водители, движущиеся по всем полосам, видят пешехода и притормаживают», – напоминают в МВД.

В ведомстве напоминают, что ответственность за безопасность на дороге несут не только водители, но и пешеходы, которые обязаны соблюдать правила дорожного движения. Так, в январе сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области привлекли к административной ответственности 5 286 пешеходов.