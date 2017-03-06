Форвард челябинского «Трактора» Кравцов назван лучшим новичком 1/8 финала плей-офф

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов назван лучшим новичком 1/8 финала плей-офф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов ("Трактор"), принявший участие во всех шести матчах серии с "Барысом" и в первом отметившийся заброшенной шайбой. Этот гол сделал 17-летнего форварда самым молодым игроком в истории КХЛ, отличившимся на кубковых стадиях. На его счету также три силовых приема и два блокированных броска. Нападающий "Трактора", в среднем, проводил на льду 5 минут 19 секунд», – сообщает КХЛ.

Речь идет о первом матче серии, состоявшемся 22 февраля. До этого в плей-офф в возрасте до 18 лет отличались также хоккеисты «Трактора» Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин. Самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу в КХЛ, является Максим Кицын. В сезоне-2008/09 он отличился в первом матче КХЛ в возрасте 16 лет.

Напомним, в четвертьфинальных сериях плей-офф КХЛ на Востоке сыграют «Металлург» и «Барыс», «Авангард» и «Ак Барс». Первые встречи пройдут в Магнитогорске и Омске соответственно. Четвертьфинальные игры назначены на 9, 11, 13, 15, а также, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.