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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 14:05

Фекальный ручей длиной 200 метров топит поселок в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей поселка Трубный (Сосновский район, Челябинская область) пожаловались на 200-метровый фекальный ручей – отходы топят дома и подвалы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на БЭФ «Моя планета».

Выяснилось, что местные жители уже десять лет страдают от проблем с обращением жидких коммунальных отходов. Фекальные стоки постоянно топят улицы, жилые дома и попадают в питьевые скважины.

«Удалось установить причину постоянного разлива фекальных стоков. Недалеко от школы и администрации поселка, возле жилых домов, существует резервуар, где накапливаются ЖБО от домов населения. Резервуар небольшой и постоянно переполняется, что приводит к изливу на поверхность. Администрация давно пытается откачивать отходы, но сейчас это необходимо делать каждый день. Машины вывозят отходы два-три раза в неделю в неизвестном направлении, неизвестно где сливают», – рассказал директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

Сейчас в поселке образовался фекальный ручей длиной более 200 метров, который топит жилые постройки, подвалы и дорогу. В центре поселка образовался большой фекальный пруд, на котором зимой играют дети, а сейчас домашние животные используют как водопой.

Как отметил эксперт, сейчас необходимо создать отстойник, а также установить локальные очистные сооружения. Цена вопроса – около 1,5 млн рублей. Нынешняя ситуация является нарушением санитарных норм, кроме того, наносится ущерб окружающей среде и здоровью населения.

Напомним, представители Фонда «Моя планета» ранее фиксировали еще ряд «дурно пахнущих» проблем: так, в феврале экологов вызвали в реликтовый сосновый бор в Челябинске, который топило канализационными стоками микрорайона «Звездный» (Краснопольское поселение, Сосновский район), который позиционируют как экологичный жилой комплекс; в начале апреля активисты сообщили о разливе фекальных вод из открытого канализационного колодца на территории микрорайона Парковый-2 – оказалось, колодец принадлежит КСК «Рифей».

Фото Виталия Безрукова

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Теги: канализация, фекалии, новости сосновского района
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