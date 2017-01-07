Федеральную трассу М-5 в Челябинской области открыли для грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снято ограничение на движение грузовых транспортных средств по трассе М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В восемь утра 7 января 2017 года снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на трассе М-5 "Урал" Москва – Челябинск», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что дорога находится в проезжем состоянии. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Напомним, федеральная трасса на отдельных участках в трех регионах – Башкортостане, Татарстане и Челябинской области – была частично закрыта с вечера 6 января.