ФАС требует от «большой четверки» отменить роуминг по России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федеральная антимонопольная служба требует отменить роуминг по России – предупреждение получила так называемая большая четверка операторов связи ВымпелКом (Билайн), МТС, МегаФон и Т2 Мобайл (Теле2), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России установила признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках», – говорится в сообщении.

Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий, добавили в ФАС России.