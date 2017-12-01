Экстремист из Челябинска получил условный срок за публикацию видео в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 26-летнему местному жителю, разместившему экстремистские видео в открытом доступе, – мужчина получил условный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В апреле 2014 года обвиняемый на своей личной странице в соцсети разместил видеоролики, содержащие демонстрацию насилия по отношению к представителям национальностей, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также представителям еврейской национальности. В основе сюжетов лежал поджог имущества, принадлежащего лицам неславянской внешности.

Челябинец признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Вину он полностью признал и написал явку с повинной. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото с сайта mir24.tv