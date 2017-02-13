Экс-полицейский из Златоуста получил 6 лет колонии за мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил в силе приговор бывшему оперуполномоченному межрайонного отдела № 2 (дислокация в Златоусте) Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД – за мошенничество Андрей Айкашев проведет в колонии шесть лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Апелляционная инстанция по уголовным делам облсуда оставила без изменения приговор Златоустовского горсуда, он вступил в законную силу», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она уточнила, что Айкашев признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к шести годам колонии общего режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах на три года. Отметим, что изначально он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Айкашев с 2005 года занимал различные должности в системе органов внутренних дел, с 2012 года работал оперуполномоченным МО № 2.

По версии следствия, с января 2008 по декабрь 2013 полицейский получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 3 млн рублей. Взамен Айкашев информировал бизнесмена обо всех поступающих в отношении него заявлениях и сообщениях о преступлениях, не принимал мер к привлечению его к уголовной, административной и налоговой ответственности за обналичивание денежных средств.

Предприниматель исполнил кредитные обязательства полицейского и его супруги, в том числе по приобретению автомобилей Lada и Toyota Camry, передал около 500 тыс. рублей наличными и BMW Х5.

Во время следствия Айкашев был уволен из органов полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.