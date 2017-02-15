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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 15:35

Экс-директора челябинского МУП подозревают в неуплате налогов на сумму 10 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Управления автомобильного транспорта (МУП) Виталия Погорелова – он подозревается в неуплате налогов на сумму более 9,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дело возбуждено по части 1 статьи 199.1 УК РФ – "Неисполнение обязанностей налогового агента". По данным следствия, с 2014 по 2016 год Погорелов не перечислил в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 9,7 млн рублей», – сообщили в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Теги: налоги, новости челябинска
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