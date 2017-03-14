Экс-депутат, воткнувший нож в полицейского, просит о суде присяжных

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший учитель и экс-депутат Евстафий Задельный, воткнувший нож в грудь полицейскому, попросил, чтобы его отпустили под домашний арест, а дело рассматривал суд присяжных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщила официальный представитель Челябинского облсуда, сегодня в ходе предварительного заседания ходатайство о замене меры пресечения было отклонено, а второе, о суде присяжных, удовлетворено.

Первое судебное заседание состоится 10 апреля, коллегия присяжных будет формироваться 13 апреля.

Напомним, житель села Уйское Евстафий Задельный в августе 2016 года был задержан за пьяную езду на автодороге Чебаркуль – Магнитогорск, на территории Уйского района. В служебной автомашине ДПС он с ножом напал на инспектора, оформлявшего протокол, – лезвие прошло в трех сантиметрах от сердца, потерпевший выжил, но ему причинен тяжкий вред здоровью.

Задельному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.