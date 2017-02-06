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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 12:06

Двое снежинцев обустроили наркотеплицу в гараже


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено дело по факту оборудования наркотеплицы в одном из гаражей города – двое «агрономов» задержаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Для разведения конопли мужчины приобрели спецоборудование, в том числе электронный термометр для поддержания идеальной температуры.

Там же, в гараже, «травку» сушили и готовили к сбыту.

Контрразведчики изъяли у несостоявшихся продавцов более 400 граммов наркосодержащего средства, что является крупным размером. «Оба мужчины не работающие. Перешагнув свой сорокалетний жизненный рубеж, имеют за плечами судимости. Асоциальные элементы намеревались заработать на жизнь преступным образом», – говорится в сообщении.

Следственным отделом Управления в отношении южноуральцев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК России (незаконное производство, сбыт наркотических средств).

Фото пресс-службы УФСБ по Челябинской области

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Теги: борьба с наркотиками, новости снежинска, уфсб по челябинской области
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