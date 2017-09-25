Движение троллейбусов по Копейскому шоссе возобновится 28 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение троллейбусов по Копейскому шоссе (Ленинский район, Челябинск) возобновится утром 28 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее пресс-служба городской администрации сообщала о прекращении троллейбусного сообщения до 23 часов 25 сентября.

«Продолжаются работы по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе – от Трубников до Рождественского в направлении центра города. Движение троллейбусов на этом участке останавливается до 23 часов 27 сентября», – говорится в сообщении.

На время проведения ремонта вводится кольцевой маршрут ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ.

Троллейбус №20 проследует по маршруту ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Солнечный берег, № 10 – от Молдавской до ЧТЗ.

Власти просят челябинцев внимательно планировать поездки.