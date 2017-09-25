Движение троллейбусов по Копейскому шоссе возобновится 28 сентября
Движение троллейбусов по Копейскому шоссе (Ленинский район, Челябинск) возобновится утром 28 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, ранее пресс-служба городской администрации сообщала о прекращении троллейбусного сообщения до 23 часов 25 сентября.
«Продолжаются работы по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе – от Трубников до Рождественского в направлении центра города. Движение троллейбусов на этом участке останавливается до 23 часов 27 сентября», – говорится в сообщении.
На время проведения ремонта вводится кольцевой маршрут ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ.
Троллейбус №20 проследует по маршруту ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – Солнечный берег, № 10 – от Молдавской до ЧТЗ.
Власти просят челябинцев внимательно планировать поездки.