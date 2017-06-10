Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту восстановят утром 14 июня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту в Челябинске будет восстановлено утром 14 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, на проспекте от улицы Чайковского до Свердловского проспекта с 7 июня ведутся работы по укладке дорожного покрытия. Ранее городская администрация сообщала, что они завершатся в вечером 13 июня.

«Период закрытия движения троллейбусов на данном участке продлевается до утра 14 июня», – уточнили в мэрии.

В настоящее время троллейбусы № 14 следуют от ЧМК по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина до ПКиО и далее – по Энгельса, Коммуны, возвращаясь на привычную траекторию. Движение 12-го маршрута (Молдавская – АМЗ) и 15-го (Молдавская – ЧМК) отменено.

Напомним также, что до шести утра 12 июня ограничено движение транспорта по Копейскому шоссе в районе дома № 2-В по улице Гагарина – там проводятся работы по ремонту инженерных сетей, до восьми вечера 14 июня – по улице Тухачевского на участке между домами № 3 и № 5 по улице Барбюса, где проходит реконструкция участка тепломагистрали. Кроме того, в связи с производственными работами по выносу газопровода по 7 июля прекращено движение транспорта от дома № 10 по улице Яблочкина до Омской.

Из-за капитального ремонта участка тепловой сети до шести утра 19 июня ограничено движение транспорта по улице Доватора от дома № 35 до дома № 55 по улице Воровского.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.