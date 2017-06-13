ВНИМАНИЕ. Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту восстановят 19 июня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту в Челябинске будет закрыто до понедельника, 19 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее городские власти обещали восстановить троллейбусное сообщение к утру 14 июня.

«В связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Комсомольском проспекте, на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта, продлевается период закрытия движения троллейбусов. Возобновление по расписанию и в полном объеме планируется на понедельник, 19 июня», – сообщили в мэрии.

Там уточнили, что троллейбусы № 14 будут следовать по маршруту ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО и далее по Энгельса, Коммуны до конечной.

Движение троллейбусов маршрутов № 12 (Молдавская – АМЗ) и № 15 (Молдавская – ЧМК) по-прежнему отменено.

Кроме того, из-за капитального ремонта участка тепловой сети до шести утра 19 июня ограничено движение транспорта по улице Доватора, от дома 35 до Воровского, 55. Также на месяц – до 13 июля – закрыто движение по улице Набережная в связи с работами по строительству теплотрассы и кабельной линии между домами по Калинина, 1 и Набережная, 7-А.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.