ВАЖНО. Движение троллейбусов на северо-западе Челябинска закрыто из-за ремонта дороги

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение троллейбусов на северо-западе Челябинска закрыто из-за ремонта дороги – работы начались на улице Братьев Кашириных, на участке от Молодогвардейцев до 40 лет Победы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает МУП «ЧелябГЭТ», ввиду укладки дорожного покрытия на данном участке закрывается движение троллейбусов с утра 23 июня до десяти вечера 30-го.

Троллейбусы № 26 направляются по маршруту «улица Молдавская –улица Молодогвардейцев – поселок Первоозерный». Троллейбусы № 27 проследуют по маршруту № 17.

Кроме того, в связи с реконструкцией участка тепловой сети будет ограничено движение транспорта в Тракторозаводском районе, по улице Кудрявцева, в районе домов 100-В и 104 по Артиллерийской, до десяти вечера 1 июля.