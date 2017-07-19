ВНИМАНИЕ. Движение между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение по трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено на десять дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничение будет полным, а значит, остановка может повлечь скопление транспорта и задержку в пути», – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в связи с необходимостью проведения работ по монтажу рамной конструкции Подъезд к Екатеринбургу (км 117+200) вблизи поселка Клеопино движение будет останавливаться каждое утро, с 4.30 до 5.00 по местному времени, с 19 июля по 29 июля текущего года.

«Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения. Поэтому все вынужденные перемещения нужно планировать в указанные дни с учетом задержки в пути в это время», – отмечают в ФКУ, добавляя, что это касается, в первую очередь, тех, кто направляется к рейсу в аэропорт Кольцово.