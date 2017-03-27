Пн, 27.03.2017, 11:31 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 10:00

Две нелегальные свалки найдены около озера Кременкуль


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты Челябинского отделения Общероссийского народного фронта провели рейд по выявлению нелегальных свалок в Сосновском районе – на озере Кременкуль нашли две такие свалки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Одно из незаконных мест складирования отходов расположено в 700 метрах от озера Большой Кременкуль, неподалеку от поселка Садовый. По данным местных жителей, рядом есть сортировочный цех, сжигающий мусор. Граждане уже три года наблюдают, как сюда привозят ТБО. Подъездной путь к незаконному месту хранения мусора только один – через КПП сортировочного цеха.

«По отходам видно, что большая часть – однородный мусор – пластик, полиэтилен. Примерно то же самое перерабатывают на предприятии, расположенном рядом со свалкой. В ситуации разберутся компетентные органы. Один из вопросов нам удалось решить на месте – представители предприятия сообщили, что через месяц цех перейдет на газ, и печи топиться не будут. Кроме того, бизнесмен пообещал вывезти часть мусора», – рассказал эксперт челябинского штаба ОНФ Виталий Безруков.

Отметим, что на месте свалки предполагалось жилищное строительство, однако проект заморожен. Власти намерены обратиться к собственнику с претензиями по содержанию земельного фонда.

Вторая незаконная свалка расположена между озером Малый Кременкуль и карьером Золотая рыбка. Судя по отходам, здесь она появилась «благодаря» предприятию пищевой промышленности. Грузовые машины регулярно сваливают там сгнившие картофель, лук и капусту.

«Обе свалки существуют несколько лет, к ним ведут накатанные дороги. Рекультивация за счет местного бюджета результатов не дает – горы мусора возникают вновь. Чтобы изменить ситуацию, нужно устанавливать нарушителей. Считаю необходимым приобрести фотоловушки, которые срабатывают на движение, производят фотофиксацию и отправляют сообщения», – предложил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Челябинской области Виталий Вороной.

На выездном мониторинге челябинских активистов Народного фронта сопровождали представители областной природоохранной прокуратуры, регионального управления Росприроднадзора и министерства экологии. Все факты нарушений ими были зафиксированы на месте, начато расследование.

Фото пресс-службы ОНФ

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: тбо, свалка, новости челябинска, онф, народный фронт, новости сосновского района
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 597
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:24
По факту смерти 2-месячной девочки в больнице Челябинска возбуждено уголовное дело
сегодня, 11:10
Единый проездной билет в Челябинске презентуют 6 апреля
сегодня, 10:29
На ММК стартовал конкурс «Профсоюзные девчата»
сегодня, 10:25
Суд смягчил приговор семейному наркоподряду из Аши
сегодня, 09:36
ВНИМАНИЕ. Начинающих водителей обязали устанавливать опознавательный знак
сегодня, 09:26
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы случайно не купить поддельный полис ОСАГО
сегодня, 08:37
Полиция задержала 13 участников несанкционированного митинга в Челябинске
вчера, 19:17
«Металлург» обыграл «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции
вчера, 15:26
Силы оппозиции организовали митинг и шествие в центре Челябинска
25 марта, 23:38
Челябинск погрузился во тьму, поддержав российскую акцию «Час Земли»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость