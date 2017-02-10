Две африканки-нелегалки задержаны на трассе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На трассе Челябинск – Екатеринбург полицейскими задержаны две гражданки Республики Гана (Западная Африка), находящиеся на территории России с нарушением режима пребывания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что женщины были задержаны во время оперативно-профилактического мероприятия, проводимого сотрудниками ДПС и Управления по вопросам миграции.

«Обе привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП – "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)», – говорится в сообщении полиции.

Сосновским районным судом вынесены решения о выдворении женщин за пределы РФ. Пока они отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Челябинской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области