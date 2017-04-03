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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 16:18

Два года колонии-поселения получил водитель за гибель пожилой пары в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вступил в законную силу приговор водителю, по вине которого на дороге Миасское – Шадринск (Красноармейский район, Челябинская область) погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Виктора Зайкина, оставил без изменения приговор Красноармейского районного суда от 8 февраля 2017 года. Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении, с лишением прав на три года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, ДТП произошло 1 ноября 2016 года. Зайкин на Toyota Camry допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2107, где находилась пожилая пара. От полученных травм пенсионеры скончались на месте.

В областной суд приговор обжаловали Зайкин и и его адвокат, настаивая на смягчении наказания. Однако судебная коллегия, согласившись с выводами первой инстанции, оставила жалобу без удовлетворения. Кроме того, суд взыскал с водителя в пользу сына погибших 200 тыс. рублей.

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Теги: челябинский облсуд, дтп на трассе, новости челябинска
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