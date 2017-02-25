Дождь со снегом обещают синоптики в Челябинской области 25-26 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снег с дождем, гололедицу на дорогах и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области в предстоящие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В субботу-воскресенье, с приближением циклона и атмосферных фронтов с запада, на Урале повсеместно пройдут осадки. Ожидаются гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится и будет порывистым», – сообщили в Гидрометцентре России.

В течение ближайших суток в Челябинской области пройдет небольшой снег, в горах – умеренный, возможны дожди, гололед, утром на дорогах – гололедица, южный ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 16-ти. Ночью будет от нуля до минус пяти, в восточных районах – до 10 градусов, днем 26 февраля – от нуля до плюс пяти, на востоке – до минус четырех.

В Челябинске местами небольшие осадки, ночью будет минус 2-4, завтра днем – от трех до пяти градусов со знаком «плюс».