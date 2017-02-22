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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 13:43

ВНИМАНИЕ. Дороги в окрестностях Кыштыма перекроют на 2 дня из-за авторалли


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) состоится этап кубка России по авторалли «Малахит-2017» – ради состязаний перекроют несколько трасс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

Открытие ралли состоится в пятницу, 24 февраля, в 15.50 на городской площади имени Карла Маркса. Зрителям будет предоставлена возможность познакомиться с экипажами и автомобилями. По данным организаторов, заявки на участие в ралли подали 45 экипажей из Челябинска, Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Кирова, Сургута и других городов.

В первый соревновательный день гонщики продемонстрируют свое мастерство на трассе в районе Косого моста и Куватала. На следующий день экипажи выйдут на старт на специальных участках – Слюдорудник и Акакуль. Церемония награждения победителей состоится в клубе санатория «Дальняя Дача» 25 февраля.

На время соревнований будут перекрыты следующие участки дорог:

- 24 февраля с 15.00 до 21.00 – Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост, участок 19-23 км;

- 24 февраля с 15.00 до 21.00 – Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты, участок 20-27 км;

- 25 февраля с 11.00 до 16.30 – Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост, участок 19-23 км;

- 25 февраля с 11.00 до 16.30 часов – Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты, участок 16-20 км. 

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Теги: новости челябинска, новости кыштыма, инфографика, ралли, ограничение движения. дороги
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