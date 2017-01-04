Дорога от Оренбурга до границы Челябинской области закрыта из-за метели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение на трассе Оренбург – Орск – Шильда до границы Челябинской области остается ограниченным с вечера 3 января 2017 года – в пунктах временного размещения, развернутых МЧС, находится более 120 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ограничение было введено в связи с ухудшением погодных условий и недостаточной видимостью с семи вечера вторника и до особого распоряжения на участке указанной дороги с 170 по 260 км.

«В Оренбургской области развернуты два мобильных пункта обогрева, в которых сегодня ночевали несколько семей. Кроме того, в пунктах временного размещения находится 122 человека, из них 17 – дети. В гостиницах остановились 28 участников дорожного движения», – сообщили в пресс-центре МЧС по Оренбургской области.

На 207 км трассы Р-336 выставлен автомобиль «Вахтовка» от дорожного управления Кувандыкского городского округа вместимостью 20 человек.

«По состоянию на 9 утра 4 января 2017 года движение по трассе Оренбург – Орск остается ограниченным», – говорится в сообщении.

С 26 декабря 2016 по 15 января 2017 все подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности. Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил РСЧС общей численностью более 700 тыс. человек и свыше 130 тыс. единиц техники.