До минус 29 ожидается ночью 20 января в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Понижение температуры воздуха до 29 градусов прогнозируют синоптики в Челябинской области ночью 20 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе ожидается минус 24-29 градусов, на западе – 16-21, возможны небольшой снег, туманы, изморозь.

Утром и днем в пятницу пройдет небольшой снег, в горах – умеренный, местами не исключены метели, будет минус 6-11, в низинах – до 15 градусов. Ветер юго-западного направления: ночью 3-8 метров в секунду, отдельные порывы – до 12, днем – 5-10 метров в секунду, временами усиление до 13-18 м/с.

В Челябинске этой ночью без осадков, минус 24-26, завтра днем местами пройдет небольшой снег, 9-11 градусов ниже нуля.