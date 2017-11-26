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Агентство новостей Доступ 1 26 ноября 2017 года, 11:51

До минус 16: в Челябинскую область идет похолодание


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинскую область надвигаются крепкие морозы – в ночь на понедельник, 27 ноября, столбики уличных термометров могут опуститься до минус 16, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, возможна изморозь и слабый гололед, в отдельных районах туманы. Ночью температура воздуха опустится до минус 14 градусов, в низинах – до 16.

В понедельник днем в областном центре ожидается 6-8 градусов мороза. Ветер небольшой – от 1 до 6 метров в секунду.

Напомним, режим НМУ, объявленный в южноуральской столице еще 20 ноября, продлен до вечера понедельника. Горожане продолжают жаловаться на неприятный запах гари и плохое самочувствие.

Теги: прогноз погоды, новости челябинска, нму
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