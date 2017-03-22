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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 16:36

Для животных Таганая «заправляют» 40-килограммовые солонцы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) начался традиционный весенний завоз соли – 40-килограммовые блоки размещают на 45 специально оборудованных площадках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

«Угощение» поможет копытным животным восстановить водно-солевой баланс. Это необходимо для роста, нормального обмена веществ и таких важнейших физиологических процессов, как линька, рост рогов, рост и развитие эмбрионов, лактация.

Соль-лизунец, которую инспекторы службы охраны «Таганая» доставляют на площадки, – это блоки весом от 32 до 40 килограммов. Нести такой груз пешком невозможно, потому что солонцы расположены в разных частях национального парка, и летом дороги туда нет. Соль уже закуплена и дожидается отправки с Центральной усадьбы.

«Завезенных запасов, в зависимости от посещаемости каждого солонца, должно хватить до глубокой осени. Солонец представляет собой деревянную колоду, внутрь которой вставляется соляной блок. Место расположения солонцов мы держим в тайне, чтобы животных не беспокоили туристы. Но можно сказать, что они находятся не только в глубине национального парка, но и на приграничных территориях – для привлечения животных и оттуда», – отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Для копытных, живущих на Таганае, соль является лакомством. Она помогает повысить иммунитет и улучшить пищеварение. Поэтому за заполнением солонцов в национальном парке следят круглый год. Специалисты парка отмечают, что самки диких копытных более активно посещают солонцы весной (на это время у них приходится вторая половина беременности), а самцы – осенью.

Добавим, что по результатам зимнего маршрутного учета 2016 года на территории национального парка «Таганай» живут 106 лосей, 10 косуль, два кабана.

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Теги: нацпарк таганай, животные, весна, новости челябинской области
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