Директор МУП «УАТ» Озерска заплатит 152 тыс. за крупную сделку без согласия собственника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор муниципального предприятия Озерска (ЗАТО, Челябинская область) заплатит крупный штраф за заключение крупной сделки без согласия собственника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-центра региональной прокуратуры, директор МУП «Управление автомобильного транспорта» городского округа в апреле 2017 года заключил договор субподряда с ООО «Синегорье – Авто» на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети Озерска и поселка № 2. Цена договора составила свыше 30 млн рублей.

«С учетом размера уставного фонда МУП, а также требований федерального законодательства о муниципальной собственности, заключенная директором сделка является крупной. Договор необходимо было согласовать с администрацией города, чего сделано не было», – уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Суд признал директора МУП «УАТ» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере почти 152 тыс. рублей.