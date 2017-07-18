Вт, 18.07.2017, 12:14 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 11:44

Директор МУП «УАТ» Озерска заплатит 152 тыс. за крупную сделку без согласия собственника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор муниципального предприятия Озерска (ЗАТО, Челябинская область) заплатит крупный штраф за заключение крупной сделки без согласия собственника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-центра региональной прокуратуры, директор МУП «Управление автомобильного транспорта» городского округа в апреле 2017 года заключил договор субподряда с ООО «Синегорье – Авто» на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети Озерска и поселка № 2. Цена договора составила свыше 30 млн рублей.

«С учетом размера уставного фонда МУП, а также требований федерального законодательства о муниципальной собственности, заключенная директором сделка является крупной. Договор необходимо было согласовать с администрацией города, чего сделано не было», – уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Суд признал директора МУП «УАТ» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере почти 152 тыс. рублей.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коррупция, прокуратура, новости озерска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:49
Реклама с «пышными формами» возмутила Челябинское УФАС
сегодня, 11:35
В Челябинске осужден полицейский, обманувший подследственного на 200 тыс. рублей
сегодня, 11:01
В Челябинске, Коркино и Карабаше 18 июля возможен дымовой туман
сегодня, 10:40
Супруга погибшего в ДТП мужчины отсудила у работодателя 500 тыс. рублей
сегодня, 09:58
Форвард Брюле из «Нефтехимика» перешел в «Трактор»
сегодня, 09:39
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в воде свело ногу
сегодня, 09:22
«Трактор» представил логотип сезона 2017/2018
вчера, 18:29
18+ В Троицке нашли подозреваемых в потрошении ежей
вчера, 18:20
Парень, готовивший революцию в Челябинске, отделался условным сроком
вчера, 18:06
ФАС требует от «большой четверки» отменить роуминг по России
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость