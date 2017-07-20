Дело дилера-рецидивиста, снабжавшего «солью» Миасс и Златоуст, ушло в суд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) направлено в суд головное дело наркодилера-рецидивиста – 45-летний мужчина снабжал «солью» города горнозаводской зоны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На сбытчика сотрудники транспортной полиции Златоуста вышли после получения оперативной информации о закладках в Миассе. Также стражам порядка стало известно, что злоумышленник намерен перевезти крупную партию синтетических наркотиков железнодорожным транспортом.

«В феврале 2017 года сотрудниками ЛОП на станции Златоуст в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 45-летний житель Миасса, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. В ходе осмотра места жительства подозреваемого в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили и изъяли 15 граммов синтетического наркотического средства», – говорится в сообщении.

Еще несколько тайников правоохранители обнаружили в лесополосе: в них хранились полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которое по результатам экспертизы оказалось «солью» общей массой 704,31 грамма.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. В ходе расследования вина злоумышленника была полностью доказана.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.