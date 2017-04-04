Читатели Публички поговорят и сфотографируются с хоккеистами «Трактора»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 5 апреля, в Публичную библиотеку Челябинска приедут хоккеисты «Трактора» – болельщики клуба смогут пообщаться со спортсменами, сфотографироваться с ними на память и взять автографы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОУНБ.

В этом году бывший клуб ЧТЗ, именовавшийся сначала «Дзержинец», затем «Авангард», отмечает 70-летие со дня своего основания. Южноуральцы знают и любят своих прославленных земляков Сергея и Николая Макаровых, Сергея Старикова, Сергея Мыльникова и других игроков, вошедших в историю российского и мирового спорта.

Сегодня хоккейная команда «Трактор» – обладатель Кубка Континента (2012), бронзовой (2012) и серебряной (2013) медалей Кубка Гагарина.

В Челябинскую областную универсальную научную библиотеку на встречу с читателями придут защитник Александр Шинин и нападающий Максим Якуценя. Программа мероприятия включает презентацию книги о клубе, фотографирование и автограф-сессию. О славной истории клуба расскажет выставка книг и периодических изданий из фондов библиотеки.

Встреча состоится 5 апреля, в 15.00 (зал № 1).