Чиновники, сорвавшие начало отопительного сезона, попали под «уголовку» в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уголовное дело о халатности возбуждено на чиновников, сорвавших начало отопительного сезона в двух детсадах Златоуста (Челябинская область), – в одно учреждение тепло пришло с опозданием на месяц, в другое – почти на два, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По версии следствия, распоряжением главы Златоустовского городского округа для дошкольных учреждений утверждено начало отопительного периода с 12 сентября 2016 года. Однако в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей чиновниками, на которых возложена обязанность по организации обеспечения теплоснабжения потребителей и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отопительный период в дошкольных учреждениях своевременно не был начат.

«В помещениях детского сада № 17 и структурного подразделении школы № 18 температура составляла 10-15 градусов, что является нарушением требований и повлекло нарушения прав граждан. Надлежащий температурный режим в указанных учреждениях был восстановлен только 9 ноября и 17 октября 2016 года соответственно», – говорится в сообщении СУ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.