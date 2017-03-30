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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 10:31

Чиновники Карабаша ответят за некачественный ремонт сетей теплоснабжения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное контрольное управление Челябинской области (ГКУ) выявило нарушения при проведении госзакупки по ремонту теплоизоляции сетей теплоснабжения в Карабаше – теперь местных чиновников ждет административная ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Напомним, ранее общественники выявили нарушения в реализации госконтракта, объявленного администрацией Карабашского городского округа. По условиям муниципального контракта исполнитель был обязан за четыре дня сделать теплоизоляцию участков инженерных коммуникаций по 13 адресам. На месте было выявлено несоответствие использованных материалов, объемов и качества работ заявленной конкурсной документации, а также необоснованность определения заказчиком размера начальной максимальной цены контракта.

Рассмотрев обращение, ГКУ выявило нарушения федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О бухгалтерском учете», норм Гражданского кодекса и ряда федеральных нормативно-правовых актов. Сейчас ведомство рассматривает вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

«Для нас же важен не столько вопрос наказания, сколько повышение работоспособности и обеспечения бесперебойного теплоснабжения в Карабаше. Поэтому эксперты ОНФ продолжат мониторинг ситуации и будут настаивать на том, чтобы в рамках гарантийных обязательств заказчик настоял на устранении нарушений, а подрядчик осуществил взятые на себя ранее обязательства», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Фото пресс-службы ОНФ

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Теги: новости карабаша, госзакупки, онф, народный фронт
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