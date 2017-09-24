Чем жила Челябинская область: главные новости недели

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первые дни минувшей недели порадовали южноуральцев теплом. Увы, бабье лето длилось недолго. В ночь на субботу, 23 сентября, в регион пришли осенние заморозки. А значит, пора доставать обогреватели и кутаться в теплые пледы, ведь отопительный сезон стартует на Южном Урале не раньше октября. Пока челябинские власти ждут основательного похолодания, в Сатке и Кусе уже включили батареи. С холодами пришла и новая волна простуд. Тем, кто не хочет болеть этой осенью, в крупных ТРК Челябинска поставили прививки от гриппа. Еще на неделе силовики спасли нефтебазу под Чебаркулем от террористов, а храбрый инспектор ДПС вынес бабушку из горящего дома в Каслях. Главные новости Челябинской области – в традиционном обзоре Агентства новостей «Доступ».

О ТЕПЛЫХ БАТАРЕЯХ

По последним данным, Челябинская область готова к отопительному сезону на 96%. В южноуральской столице батареи включат, когда температура ночью и днем на протяжении пяти дней не будет превышать плюс 8 градусов. Пока тепло пришло только в детсады и больницы. Впрочем, сейчас каждый муниципалитет сам может решать, когда подавать тепло в дома горожан. Так поступили в Саткинском и Кусинском районах. Несмотря на высокий процент готовности, есть и проблемные территории, где отопительный сезон может начаться с опозданием. В Троицке новую котельную собираются сдать в канун новогодних праздников, что само по себе вызывает опасения. Правда, областные власти успокаивают: все под контролем, люди не останутся без тепла.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Больная для многих челябинцев тема экологии на этой неделе снова вышла на первый план, вызвав бурю негодования в соцсетях. Дело в том, что Минприроды РФ не включило Челябинск в ТОП городов с самым грязным воздухом. Московские чиновники сообщили, что ситуация с вредными выбросами в атмосферу в целом по России ухудшается, из-за чего в стране заболеваемость астмой за три года выросла в полтора раза. Челябинск в списке из 20 городов с самой сложной экологической обстановкой не упоминается, зато там присутствует Магнитогорск. В числе самых грязных оказались Биробиджан, Норильск, Новокузнецк, Чита, Красноярск, Благовещенск и другие крупные города. Интересно, что некоторые жители Челябинска связали появление зеленой воды в Шершнях именно с плохой экологией.

О ЗНАКАХ

Член экипажа Международной космической станции Сергей Рязанский выложил на своей страничке в соцсетях фотографию ночного Челябинска, сделанную с борта МКС. Жители южноуральской столицы разглядели в очертаниях города «кричащую гримасу», которая проявилась примерно в районе ЧМЗ. Фотография набрала несколько тысяч «лайков» в Инстаграме. «Люблю мой промышленный и пыльный Челябинск! Над городом нависла экологическая катастрофа, и будто сам город в шоке от этого – и будто лицо города проявилось на Вашем фото!» – написал один из подписчиков.

О ПРИВИВКАХ

Для тех, у кого нет времени на бесконечные очереди в поликлиниках, медики придумали хороший способ позаботиться о своем здоровье. Прививку от гриппа можно было бесплатно поставить в самых крупных ТРК Челябинска. А еще здесь давали консультации о том, как лечить сезонные болезни. Кстати, в этом году врачи прогнозируют вспышку опасного «свиного» гриппа. А сотрудники зоопарков и фермеры рискуют подхватить его «птичью» разновидность. Поэтому игнорировать советы медиков не рекомендуется. Тем более что самым проверенным способом защиты от гриппа является именно вакцинация.

Интересно, что этой осенью на Южном Урале планируют привить 1,3 млн человек, уже поставили прививки 400 тыс. южноуральцев. Пока ситуация в регионе оценивается как неэпидемическая. Уровень заболеваемости превысил прошлогодний показатель на 40%, хотя пока не дотягивает до эпидпорога на 24%. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы.

О ДОБРОТЕ

Сотрудник Госавтоинспекции Каслей – майор Андрей Швейкин был на работе, когда с коллегой увидел, как неподалеку от них горит дом. Инспекторы приехали на место ЧП раньше пожарных и застали там пожилую женщину. Она рассказала, что в полыхающем доме находится ее родственница. В дальней комнате на кровати майор Швейкин нашел пенсионерку, которую вместе с помощниками вынес из горящего дома и передал бригаде скорой помощи. Теперь мужчину собираются поощрить за героический поступок.

Есть на южноуральской земле не только отважные спасатели, но и мастера-на-все руки. Слесарь из Пласта Артур Князев собрал из заказанных по интернету деталей 3D-принтер и электровелосипед. Вскоре он собирается поразить горожан новым изобретением – квадрокоптером.

Хорошая новость для жителей микрорайона Парковый-2. Проехаться по новой дороге на улице Столыпина можно будет уже в ноябре.

О ХОККЕЕ

Не прошло и пяти дней после заявления генерального менеджера челябинского ХК «Трактор» Евгения Губарева о грядущих перестановках в тренерском штабе, как полетела первая «голова». После трех лет работы команду «черно-белых» покинул ассистент главного тренера Виталий Ячменев. Не исключено, что спортсмена сделали «крайним» после восьми поражений команды в 12 играх. Только в воскресной встрече с «Ак Барсом» «черно-белым» удалось переломить негативную тенденцию – «Трактор» выиграл 3:2 ОТ.