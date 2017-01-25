Челябинцы услышат тайны «Неоконченной» симфонии Шуберта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 30 января, в зале имени Прокофьева пройдет концерт, посвященный истории жизни и творчеству Франца Шуберта, – музыку великого романтика исполнит оркестр «Классика», вести концерт будет поэт и драматург Константин Рубинский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

За свою короткую жизнь (всего 31 год) Шуберт создал огромное количество произведений, в том числе девять симфоний, 10 опер, 21 сонату для фортепиано, более 25 сочинений для камерного ансамбля, более 600 песен. В программу вечера войдут самые яркие вокальные и камерные произведения австрийского композитора, в том числе его знаменитая «Неоконченная» симфония, найденная спустя почти 40 лет после смерти автора. Во всей истории музыки это едва ли не единственный случай, когда самой популярной симфонией композитора, и одним из его самых известных произведений вообще, стало именно незавершенное сочинение. О тайнах «Неоконченной» симфонии и скрытых в ней смыслах расскажет ведущий программы, поэт и драматург Константин Рубинский.

Концерт пройдет в рамках цикла «Двадцать шедевров, изменивших мир». Это необычные музыкальные вечера. Авторы идеи – дирижер Адик Абдурахманов и поэт Константин Рубинский – берутся за изучение тайн, окутывающих многие произведения мировой классики и рассказывают зрителям, что из этого правда, а что – легенда. Поэтому в процессе работы над проектом родился и его слоган: «Живая музыка. Живая история». По мнению авторов идеи концертного цикла «Двадцать шедевров», чтобы по-настоящему увлечь слушателя музыкой, ему необходимо дать некий культурный код, ключ, который позволит совершенно по-другому вслушиваться и всматриваться в нее.

Цикл концертов рассчитан на три филармонических сезона – один концерт в месяц – и самого разного слушателя. В афише проекта – произведения и истории жизни Баха, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, Брамса, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского, Гершвина, Шенберга.

Начало концерта – 18.30.