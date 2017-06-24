Челябинцы соберут огромную надпись «Земля» из отработанного пластика

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 1 и 2 июля, в рамках фестиваля городской среды «Все просто», будет создан арт-объект из отработанного пластика – с его помощью организаторы надеются привлечь внимание горожан к проблеме переработки мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Огромные буквы, сложенные в слово «ЗЕМЛЯ», будут пустыми внутри, и каждый желающий сможет принести чистый пластиковый мусор, чтобы заполнить им пространство в инсталляции.

Организаторы обращают внимание, что арт-объект просуществует 200-300 лет – столько, сколько потребуется для распада большинства отходов, которыми будут наполнены буквы.

Летний семейный фестиваль «Все просто» состоится 1-2 июля, за два дня его гости смогут узнать о том, как можно преображать городское пространство собственными руками. Также на мероприятии будет работать пункт сбора батареек.