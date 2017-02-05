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Агентство новостей Доступ 1 5 февраля 2017 года, 10:25

Выставка силуэтного вырезания в Публичке приурочена к 180-й годовщине гибели Пушкина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске открылась выставка работ в технике силуэтного вырезания – экспозиция Софии Чернышевой и Екатерины Голоперовой посвящена автору иллюстраций к «Евгению Онегину», художнику-силуэтисту Василию Гельмерсену (1873-1937), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОУНБ.

Экспозиция картин, выполненных в разных техниках вырезания по бумаге, открылась в Челябинской областной универсальной научной библиотеке  в канун 180-й годовщины со дня гибели Пушкина (умер 10 февраля 1837 года). Название выставки «20/40» отражает количество работ, представленных двумя художницами.

София Чернышева – опытный мастер, которая представила работы в классической черно-белой гамме силуэтного вырезания, цветные витражные композиции, гипюровые салфетки, абстрактные полотна. Также есть произведения с фольклорными мотивами: многослойная ажурная аппликация, имитирующая molas индейского племени куна; белорусские и польские выцинанки и выклеянки; миниатюрные «окна» с резными узорчатыми наличниками; бумажный рушник с кружевным бордюром.

Екатерина Голоперова, ученица Софии Чернышевой, вдохновляется образами авангарда XX века – работами Кандинского и Малевича.

Выставка«20/40» работает в фойе Публичной библиотеки с 2 февраля по 26 марта, для гостей запланированы мастер-классы от авторов.

Фото пресс-службы ЧОУНБ

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Теги: выставка, афиша, публичная библиотека
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