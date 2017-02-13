Челябинцев призывают «стучать» на владельцев нелегального оружия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции просят граждан сообщать информацию о лицах, хранящих незарегистрированное оружие и взрывные устройства, – в Челябинске сегодня стартует оперативно-профилактическая операция «Арсенал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

С 13 по 20 февраля полицейские будут проверять владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения условий хранения и владения огнестрельным оружием, а также лиц, ранее судимых за совершение преступлений указанной направленности.

«Целью данной операции является выявление и изъятие незаконно хранящегося у граждан оружия, выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств», – говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о лицах, имеющих в пользовании незарегистрированное оружие, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства, просят сообщить об этом по телефону отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску: 267-77-13.