Челябинцев обучат азам наскальной живописи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 22 января, в челябинском Историческом музее пройдет мастер-класс «Живопись каменного века» – практическое занятие в рамках выставки «Ритуал и технология» проведут специалисты лаборатории экспериментальной археологии ЧелГУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы узнают об уральских писаницах и научатся азам наскальной живописи. Участников мастер-класса – взрослых и детей от пяти лет – обеспечат набором древнего художника: каменной плиткой, эскизом, красками и кистями, а по окончании занятия каждый сможет забрать свое произведение с собой.

После практической части посетителей ждет экскурсия по выставке «Ритуал и технология».

Начало занятий в 14.00 и 16.00 в Западной башне музея. Попасть на мастер-класс можно по предварительной записи в группе музея в соцсети.

Уральские писаницы – древние памятники наскального искусства, расположенные на берегах рек Среднего и Южного Урала. Пять тысяч лет назад при создании наскальных рисунков человек использовал естественные краски, смешивая природные пигменты с водой, кровью или жиром животных.