Челябинцам скормят 1 тыс. порций окрошки на кулинарном фестивале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 17 июня пройдет фестиваль русской окрошки – организаторы обещают раздать не меньше тысячи порций этого блюда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления культуры города.

В горсаду имени Пушкина в полдень начнется концертная программа, которая продлится до вечера. Все игры и номера основаны на русском фольклоре. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, потанцевать, а также продегустировать продукцию местных производителей – морсы, кондитерские изделия, всевозможные йогурты, мясные деликатесы.

Главный угощением станет окрошка. Шеф-повар одного из челябинских ресторанов приготовит сразу две разновидности этого блюда: традиционную окрошку на кефире и на квасе. Пиршество будет продолжаться три часа.