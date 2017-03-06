Челябинцам предлагают отведать итальянской пасты на джазовом концерте в филармонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоится 1 и 2 апреля второй международный Фестиваль музыкального юмора – публику ждут безудержные танцы, перетекающие в зал, и приготовление итальянской пасты прямо на сцене концертного зала Прокофьева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Фестиваль музыкального юмора впервые реализован Игорем Бутманом в Челябинской филармонии в 2016 году. Этой весной проект продолжится, в нем примут участие музыканты из России, США, Дании, Италии.

Так, 1 апреля фестиваль откроет гастрономическое шоу в стиле джаз, представленное итальянским коллективом Spaghetti Swing. «Послы дольче виты», как они сами себя называют, – две вокалистки Бетта «Дива Пармезан» Боп и Линда Джинджерио, пианист Дон Джиджино Сидеро, барабанщик Риккардо «Дабл» Пайо и шеф-повар Маурицио «Охотник» Сицилиано.

Они исполнят свинг в стиле 50-х годов и прямо во время выступления приготовят для зрителей блюда итальянской кухни.

Российскую сторону на открытии фестиваля представит Московский джазовый оркестр под управлением вдохновителя фестиваля Игоря Бутмана и резиденты Челябинской Филармонии – «Уральский Диксиленд» под управлением Игоря Бурко.

На второй день фестиваля, 2 апреля, зрителей ждет встреча с группой Jordan’s Drive из Дании, которая исполнит смесь джаза и рок-н-ролла. Помимо музыки, элементами их шоу являются оригинальные красочные костюмы и безудержные танцы музыкантов на сцене, плавно перетекающие в зал.

Специальным гостем второго дня фестиваля станет трио пианиста и вокалиста Олега Аккуратова при участии американского барабанщика Томми Кэмпбелла. Еще одно открытие нынешнего фестиваля – группа тромбониста Сергея Долженкова, который сочетает исполнение на тромбоне основной мелодии, баса, ритма и гармонии, что звучит, как целый ансамбль.

Фото пресс-службы Челябинской филармонии