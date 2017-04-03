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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 12:55

Челябинцам предлагают через интернет получить разрешение на хранение оружия


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы могут через интернет получить разрешение на хранение оружия – оформить его можно на Едином портале госуслуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Как рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Артем Шмидт, данное подразделение предоставляет через портал 26 электронных услуг. Наиболее популярными являются предоставление лицензии на приобретение гражданского оружия, выдача удостоверений частного охранника. Кроме того, значительный массив обращений поступает от юридических лиц, работающих в сфере оборота оружия, а также осуществляющих частную охранную деятельность.

Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, могут подать заявление на получение лицензии или разрешения Росгвардии в любое время с компьютера или мобильного устройства. При этом необходимо прикрепить все необходимые документы в pdf-формате. Заявление направляется через портал в орган власти, где данные проверяют. Документы необходимо будет принести только при получении лицензии или разрешения.

По данным министерства информационных технологий и связи Челябинской области, с начала 2017 года через портал госуслуг было подано около 7 тыс. заявлений на получение услуг Росгвардии. Большинство заявлений (57,5%) связано с получением услуг в сфере охранной деятельности, остальные заявления (42,5%) были направлены на оформление разрешений и лицензий, связанных с хранением и оборотом оружия на территории Челябинской области. По итогам прошлого года число электронных заявлений по услугам Росгвардии превысило 30 тыс. обращений, около 18 тыс. были связаны со сферой оказания охранных услуг.

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Теги: челябинская область, оружие, новости челябинска, росгвардия
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